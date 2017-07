Koera hüljanud paari süüdistatakse looma julmas kohtlemises

28. juunil päästsid vabatahtlikud Tallinna lähistelt metsast koera, kes oli mitu päeva truult omanikku oodanud ning tunnistajate sõnul jooksis vastu igale lähenevale autole justkui lootes, et ehk on peremees talle järele tulnud. Koer toimetati Tallinnas Paljassaarel asuvasse loomade varjupaika.

Püüd leida koera omanikud juhtis koera päästjad arvatavate loomahülgajateni. «Koera omanikud on tuvastatud ja samuti on olemas ka tunnistajad, kelle kinnitusel on see Kohtla-Järvelt pärit koer nimega Leedi hüljatud juba teistkordselt. Tegime politseisse avalduse kriminaalmenetluse algatamiseks seoses koera hülgamisega,» sõnas MTÜ Nurru Ometi juht Kerttu Jukkum.

Politsei pressiesindaja Kertu Krall kinnitas, et juhtunu osas on alustatud kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb looma julma kohtlemist.