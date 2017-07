Kuressaares pakkis kassiomanik oma surnud lemmiku kotti ja jättis kortermaja hoovi

Surnud looma leidnud majaelanik sõnas, et märkas kortermaja territooriumil leopardi imitatsiooniga kotti, mille seest tuli lagedale kassi korjus. Majaelaniku sõnul oli loom ilmselt ligi 7-10 päeva maja taga vedelenud, kirjutab Saarte Hääl.

«Lähemal uurimisel selgus, et kass oli ilmselt lähiajal kliinikut külastanud, sest majas elav veterinaar tuvastas looma juures mähkmed, mida tavaliselt kliinikus näiteks operatsioonilt tulnud loomadel kasutatakse,» rääkis kassi leidnud mees.

«Küllap on see inimene, kes ta siia poetas, kuidagi meie majaga seotud, sest ma ei usu, et meie kinnisesse koduhoovi keegi oma surnud looma tuleb tooma,» sõnas majaelanik, lisades, et nüüd käivad naabrid ja majarahvas õnnetu saatuse hooleks jäänud kassi vaatamas, aga keegi ei oska kahtlustada, kes selle taga võib olla. Samuti ei õnnestunud veterinaaril tuvastada kassi kiipi. «Eeldan, et korteriühistu peaks siin vist nüüd kassi likvideerimise ette võtma, linnamajandus vaevalt sellega tegelema tuleb,» lisas majaelanik.

/ Irina Mägi / Saarte Hääl