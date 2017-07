Testi ennast: kas sina oled targem kui tuvi?

Loomadel on samamoodi võimed, mis nad eriliseks muudavad. Näiteks varestel on täheldatud abstraktset mõtlemist, oravad ja kilpkonnad on meistrid maitsvate toidupalade asukoha väljanuhkimisel, seisab USA mõttekoja TED kodulehel.

Kui koerad on suutelised näiteks teatud hulgast inimkeelsetest sõnadest aru saama, oskavad šimpansid kasutada hoopis tööriistu. Samas oskab inimene teha paljusid asju, milleks loomad üldse suutelised pole. Samad võimed, mis lubavad papagoidel numbreid loendada või kaladel leida tee õigesse veekogusse, võimaldavad inimestel kirjutada sümfooniaid ning isegi programmeerida. Lihtsalt öeldes teevad inimesed samu asju, aga paremini.

Selleks, et teada saada, kui lähedane sina loomariigile oled, tasub teha test, mis näitab, kas sa mõtled tuviga sarnaselt või erinevalt.

Test nr 1 - telefon

Kujuta ette, et oled säästnud raha, et osta uhke uus mobiiltelefon. Selleks sa töötasid isegi poole kohaga töökohal, mida sa täiega vihkasid, aga nüüd tunned, et see kõik oli seda väärt.

Ostad online poest telefoni ja hommikul esimese asjana saadki oma paki kätte. Pealelõunal saad uuesti paki ja saabubki täpselt sarnane telefon. Võtad ühendust ettevõttega ja peale seda, kui nad on lasknud sul liinil umbes tund aega oodata ning pole suutnud sulle isegi tagasi helistada, ütleb lõpuks hääl telefonis, et teeksid kõnekeskusele teene, kui jätaksid telefoni endale.

Teedki nii ja annad ühe telefonidest vennale, kelle sünnipäev on peagi tulemas ja pealegi on tema praegune telefon on peaaegu kasutamiskõlbmatu. Nüüd on küsimus, millise sa annad, kas esimese või teise?

Test nr 2 - kontserdipiletid

Kujuta ette, et ostsid kolm kuud tagasi 165 euro eest kontserdipileti, et näha oma lemmikbändi. Kuid eile andis sinu kõige armastatum bänd teada uuest kontserttuurist ja loomulikult ostsid sa 109 eurot maksva kontserdipileti.

Loomulikult olid nii elevil, et unustasid kontrollida kuupäevi, kuid sinu sisetunne oli õige - mõlemad kontserdid toimuvad täpselt samal päeval. Sul on valik üks pilet maha müüa, aga häda on selles, et mõlemad bändid on nii veidrad, et nad ei suuda kunagi pileteid välja müüa, ja pealegi kõik sinu tutvusringkonnas vihkavad neid bände. Millisele kontserdile sa lähed? Kas esimesele, mille pilet läks sulle maksma 165 eurot või teisele, mille pilet maksis 109 eurot?

Test nr 3 - kruusid

Tahad osta vanaaegseid kohvikruuse ning mida rohkem, seda uhkem, sest sa vihkad nõude pesemist ja sul on mahukad köögikapid, kuhu kõik lahedalt ära mahub. Seadki sammud kirbuturule. Üks müüja pakub karpi 15 kruusiga, millest kolmel on killud väljas ja kahel on sangad puudu.

Teine müüja pakub sama raha eest kasti 12 täiesti terve kruusiga. Sa võiksid küll osta mõlemad, aga müüjad vihkavad teineteist ja kui sa ostad ühelt, siis ei taha teinegi sinuga kaupa teha. Kellelt ostaksid kruusid, kas esimese või teise müüja käest?