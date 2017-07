Tulevikus võivad sääsed kurjategijate paljastamisel abiks olla

Teadlased näitasid, kuidas sääse kõhust eraldatud inimverd saab kasutada DNA analüüsimisel. Selleks, et meetod toimiks, on maksimaalne aeg sääselt vere kätte saamiseks 48 tundi alates hetkest, mil putukas on verd imenud, kirjutab IFL Science.

Teoorias tähendab see seda, et sääskede abil on võimalik lahendada kriminaaljuhtumeid. Kuid loomulikult ei ole tegu meetodiga, mis annab sajaprotsendilise garantii kurjategija paljastamiseks, sest sääsk võib kanda hoopis kolmanda isiku verd.

Läbi viidud eksperimendi käigus lasid teadlased sääskedel mitme vabatahtliku verd imeda, seejärel eraldati sääskede kõhust võetud verest DNA. Nii oli võimalik hõlpsasti kindlaks teha, milliselt vabatahtlikult milline sääsk verd imes.

Uurimisgrupi juht Toshimichi Yamamoto sõnas, et ehkki meetod vajab veel täiustamist, loodavad teadlased, et tulevikus aitavad sääsed kriminaaluurijatel kuriteopaigalt tõendeid koguda.