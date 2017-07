Päevakäpp: hüljatud kassipoeg Käpik otsib hoolivat kodu

Iga hommik algab Käpikul hoiuperenaise voodisse tulemisega ning nurrumootori käivitamisega. Seejärel vudib pisike tegelane inimese kaela ümber.

Peale ärkamist nauditakse üheskoos hommikusööki ning kui hoiupere tööle läheb, mängib Käpik koos õdede-vendadega kassipojamänge.

Siiski on Käpik veidi murelik, sest tema õdesid ja vendi on huvilised vaatamas käinud ja nii mõnigi neist on juba koju saamas, kuid Käpikule ei ole tõsiseid huvilisi veel tekkinud. Mis saab siis, kui kõik õed-vennad lähevadki koju ning Käpiku päriskodu ei paista kusagilt? Sellest ei taha Käpik veel mõelda ja loodab, et keegi soovib oma perre sõbralikku ja tragi kassipoega.

Käpik ootab kirja aadressil: info@kassideturvakodu.ee

