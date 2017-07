Austraalias asub farm, kus lehmad saavad söögiks šokolaadi

Mount Gambieri elanikkond ulatub 30 000 inimeseni ning 320 kilomeetri raadiuses linnast ei paikne teisi asustusi. Piirkonna peamine ekspordiartikkel on loomaliha, mille teeb eriti kvaliteetseks lehmadele antav sööt, kirjutab BBC.

Nimelt saavad lehmad söögiks šokolaadi, komme ja küpsiseid põhjusel, et maiustused annavad lihale iseäranis eristuva maitse.

Mayura rantšo, kus loomi kasvatatakse, tegutseb juba 1845. aastast ning see laiub umbes 3000 hektaril. 20 töölisega rantšo on võrreldes teiste omasugustega suhteliselt väike, kuid lehmad, keda seal peetakse ja maiustustega toidetakse on tõupuhtad Jaapani päritolu loomad.

Nende veiste esivanemaid kasutati raskes töös Jaapani riisipõldudel ning tänapäeval on neid kahte tüüpi: mustad ja punased, kusjuures musta värvi veiste liha kvaliteeti peetakse kõrgemaks. Rantšos elav kari pärineb Jaapani ühe tuntuima ja 50 aastat tegutsenud veisearetaja Shogo Takeda karjast ning tegemist on täiesti tõupuhaste loomadega. Isegi kohapeal sündinud vasikad kasvavad rantšos üles ning mujale neid ei müüda.

Viimasel kahel elukuul saab iga lehm umbes kaks kilo šokolaadi, küpsiseid ja maiustusi päevas. Selleks ajaks, mil lehmad hakkavad maiustusi saama, on nad täiskasvanud ja kaalus enam juurde ei võta. Suhkrurikas sööt saadakse maiustusi tootavate tehaste ebaõnnestunud partiidest. Üheks varustajaks on ka tuntud šokolaadibränd Cadbury's.

Loe veel: Loomad, kes paistavad silma vaimsete võimete poolest