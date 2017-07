Video: orangutan päästis ennast nutikal moel aedikust vabadusse

Pühapäeval tegi Greenville´i loomaaia isane orangutan Kumar katse vabadusse pääseda, sõlmides kannatlikult lahti aediku katusel olevad traadid ning ronis hõlpsalt aedikust välja, kirjutab IFL Science.

Orangutani toimetamist nägi pealt aga üks loomaaia külalistest, kes toimunut ka filmis.

Loomaaia esindaja Jeff Bullocki sõnul on Kumar noor ja uudishimulik isiksus. «Orangutanid on väga nutikad, nad on nagu teismelised, kes alati otsivad olukordi, kuhu sattuda.»

Loomaaed suleti 30 minutiks ning külastajad suunati kohvikutesse kuni Kumar taas turvaliselt aedikusse toimetati.

