Lemmikuga reisile: mida peaks kindlasti teadma ja millised on alternatiivid

Kui loom jääb koju

Alati ei ole lemmikut võimalik kaasa võtta, mis teeb valiku lihtsamaks. Küll aga on erinevus selles, kas koju jääb kass või koer.

Kassi koju jätmine on mõnevõrra lihtsam, paariks-kolmeks päevaks lahkudes tuleks talle ette jätta piisavalt vett ja toitu. Vett tasuks panna mitmesse eri kaussi juhuks, kui mõni veenõu ümber läheb. Toit peaks olema selline, mis kannatab mitu päeva riknemata toatemperatuuril seista. Kindel valik on siinkohal kuivtoit.

Ärge jätke aknaid tuulutusasendisse, kuna võib juhtuda, et kass võib akna vahele kinni jääda ja see põhjustab loomale omakorda eluohtliku olukorra. Kui kassil on üks liivakast, tasuks mitmeks päevaks ära minnes panna talle ka teine kast, sest võib juhtuda, et teie hiirekuninga jaoks ei ole WC enam kasutuskõlbulik ning ta leiab oma häda ajamiseks lihtsalt mingi muu koha.

Võimalusel paluge sõpra või naabrit, et ta kord päevas või üle päeva teie kassi kontrollimas käiks, kas temaga on kõik hästi, kas tal on piisavalt süüa-juua ja puhas liivakast. Sõbra või naabri abi peaks kindlasti kasutama juhul kui jätate lemmiku rohkem kui kolmeks päevaks üksi!

Koera koju jätmine on aga keerulisem, kuna temaga on siiski vaja regulaarselt õues käia. Sellisel juhul on valikuid kolm: paluda kellelgi regulaarselt koera hooldamas käia (või reisil oleku aja jooksul teie juures elada), jätta ta kellegi juurde hoiule või kolmanda variandina viia ta seniks spetsiaalsesse koertehoidu või -hotelli. Koera jaoks on ilmselt kõige stressivabam see, kui ta jääb oma koju ning tema juures käib tuttav inimene. Eelneval nädalal-paaril tasuks neil omavahel rohkem koos aega veeta, käia jalutamas, harjutada toitmist jne.

Koera kellegi juurde hoiule viies tuleks samuti lasta koeral hoidjaga koos olla, sest teie lemmik peaks harjuma uue kohaga ning pereliikmetega. Kindlasti andke koerale kaasa tema harjumuspärane toit, lemmikud mänguasjad ning võimalusel koera enda pesa (ideaalis puur), kui ta on harjunud seal magama. Jätke hoiukodusse igaks juhuks oma lemmiku peamise kliiniku kontaktid.

Spetsiaalseid koerahotelle on Eestis mitmeid, kuid peate arvestama, et koera jaoks on tegu nii võhivõõra koha kui ka inimestega, lisaks peab ta olema koos võõraste koertega. Võimalusel käige koos koeraga kohta vaatamas ning sealsete inimestega tutvumas, uurige tingimusi ning mõelge läbi, kas teie koer suudab sellises olukorras hakkama saada.

Kui loom tuleb reisile kaasa

Siinkohal sõltub, kui kaugele te oma loomaga reisite, kas ees ootab paaritunnine autosõit suvilasse või hoopis laeva- või lennureis välismaale. Igal juhul peaksite kontrollima, et koeral on kehtivad vaktsiinid, ussirohi on antud, kirbu-puugitõrje tehtud ning mikrokiip registrisse kantud. Samuti tuleks enne reisi kaaluda looma kindlustamist.

Välismaale reisides on üldiselt nõueteks europass, mikrokiip ning kehtiv marutaudivaktsiin. Osades riikides on nõudeks ka kliinikus tehtud ussitõrje. Seega uurige enne reisimist aegsasti loomaga riiki sisenemise nõuded üle!

Autosõidu puhul hoolitsege selle eest, et teie loom oleks korralikult kinnitatud ning ei saaks sõidu ajal autos iseseisvalt ringi liikuda. Kassid ja väiksemad koerad mahuvad transpordipuuri, millele saab omakorda turvavöö peale panna.

Pakiruumi saab panna puuri suuremale koerale või tagaistme ette kinnitada turvavõre. Olemas on ka spetsiaalsed turvavöökinnitid, mille saab koerale trakside külge panna. Autos peaks olema piisavalt jahe ning mitte mingil juhul ei tohi looma autosse üksinda jätta!

Harjutage looma eelnevalt lühemate autosõitudega, lisaks näete, kuidas ta sellele reageerib. Kliinikutest saab vajadusel rahustavaid preparaate ärevale loomale ning ravimeid reisi tõttu oksendavatele koertele.

Lennukiga reisides uurige lisaks sihtkohariigi nõuetele ka seda, kas antud lennufirmas on loomad lubatud, millised nõuded ja/või lisatasu lemmikloomadele kehtivad ning millistes tingimustes nad reisivad. Laevareisi puhul tasub selgeks teha, millised on laevafirma tingimused, kas koerad lubatakse tekile või peavad nad all autos sõitma. Loomulikult tuleks uurida, kas ja millistel tingimustel on puhkusekohas lemmikloomad lubatud ning välja tasuks otsida ka lähimate loomakliinikute kontaktid.

