Miks ehitavad mesilased ainult kuusnurkseid kärjekanne?

Mesilased on tuntud oma suurepärase elukorralduse ja töökultuuri poolest, kuid tuleb välja, et nad on ka väga head matemaatikud. Meekärjed koosnevad alati kuusnurksetest kannudest, kus mesilased mett hoiustavad. Aga miks valmistavad mesilased kõikvõimalikest variantidest just kuusnurkseid kärjekannusid?