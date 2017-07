Telkijate sekka tunginud karu üritas noorukit magamiskotist välja sikutada

Denverist 77-kilomeetri kaugusele jääva Boulderi linna lähedal asuvasse puhke- ja konverentsikeskuse territooriumile tungis pühapäeva varahommikul kell neli karu, kes ühel telkinud noorukil hammastega peast haaras. Maganud nooruk ärkas krigiseva heli peale, mille põhjustasid karu hambad, mis vastu koljut puutusid, kirjutab Guardian.

Nooruk, kelle kohta on teada, et ta nimi on Dylan, asus end kaitsma ning tal õnnestus karu eemale tõugata. Appi tõttasid ka teised laagris maganud, kes asusid käratsedes karu eemale peletama.

Kannatanu toimetati haiglasse, kuid lasti peagi kodusele ravile. Teismeline ütles, et karu oli teda jõudnud sikutada 3,5 meetrit, enne kui tal õnnestus end vabaks võidelda. «Arvan, et krigisevat heli tegid karu hambad, mis peasse kaevudes vastu koljut kraapisid,» sõnas ta.

Mustkarud ei ole üldselt agressiivsed, kuid aeg-ajalt on siiski rünnakuid ette tulnud. Üldiselt on rünnaku põhjuseks poegade kaitsmine või telkides hoitav toit, mida karu haistab. Pigem loetakse sellist juhtumit, kus karu heast peast rünnata otsustab, ebatüüpiliseks ning piirkonda, kus juhtum aset leidis, on üles saetud lõksud, et karu kinni püüda.