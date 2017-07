Floridas pistis alligaator nahka alla kukkunud lennuki piloodi

Floridas asuva Deani lennunduskooli õpilane Mark Ukaere oli eelmise laupäeva õhtul kell 20.40 omapäi lendama läinud, ilma, et oleks selleks luba küsinud. Lennuk aga kaotas Flordia märgala kohal juhitavuse ning kukkus alla, vahendab Daily Mail.

Pilooti hakati otsima alles neljandal päeva peale kadumist. Lennunduskooli omanik Robert Dean sõnas, et enne seda, kui ta juhtunust kolmapäeva õhtul USA Föderaalset Juurdlusbürood teavitas, oli ta kontekteerunud paikadega, kuhu Ukaera võis lennanud olla ning suhtles inimestega, kellega piloot oli vahetult enne väljalendu kokku puutunud.

Õnnetuspaik tuvastati kolmapäeva õhtul ning uudistekanali kopeterilt filmiti kaadrid, kuidas alligaator piloodi surnukeha juures toimetas.

Õnnetuse põhjuse uurimisega tegelevad Ühendriikide föderaalne lennuamet ja Transpordi turvalisuse amet. Andmed näitavad, et kõnealusel lennukoolil on üsna muljetavaldav õnnetuste nimekiri. Alates 2007. aastast on dokumenteeritud kokku 29 õnnetusjuhtumit. Lennukooli omaniku hinnangul võis piloodil tekkida piklases pimeduses lennates ruumiline desorientatsioon.