Viis märki koera käitumises, mis viitavad, et loomal on olnud halb minevik

Füüsilised ilmingud

Neid on lihtne märgata. Näiteks on koer liiga kõhn või tema karvade all on tunda haavandilisi kohti. Koertel, kelle eest pole hoolitsetud, kipuvad ka küüned olema liiga pikaks kasvanud ning karv ei läigi. Samuti ei lase koer ennast igalt poolt puudutada ning kipub urisema.

Toidu ahminine

Süües koer lausa ahmib toitu ning keeldub söömise ajal kausi juurest eemaldumast? Ta uriseb või näksab kui keegi teine tema kausile läheneb samal ajal kui tal söömine parajasti käsil on?

Toidu ahmimine on märk, et koer elanud olukorras, kus ta teda ei ole korrapäraselt toidetud. Kuna ta ei tea, millal ta jälle süüa saab, on ta harjunud sööma kiiresti ja korraga. Urisemine ning kiivus toidu suhtes on eriti ohtlik siis, kui peres on näiteks lapsi. Sellepärast tasub kindlasti spetsialistiga nõu pidada, kuidas sellisest käitumisest vabaneda.

Peremehe külge klammerdumine

Kui koer peremehele igale poole järgneb, on see märk, et tal on olnud ebakindel kutsikapõlv. Sama käitumine võib ilmeda ka koertel, kes on näiteks pidanud mitu korda kodu vahetama. Klammerduvatel koerel kipub kergemini ilmnema ka üksindusahistus, mis väljendub selles, peremehe kodust lahkumisel koer ulub, haugub või lõhub asju.

Liigselt alistuv käitumine

Ehkki mõned koerad võivadki olla loomu poolest alistuvamad, on liigne alistumine märgiks, et loomaga ei ole varasemalt hästi käitutud. Näiteks paneb ta saba jalge vahele ja keerab ennast selili või on teatud olukordades kössitavas asendis ja tõmbab selja küüru.

Agressiivsus

Paljudel koertel on mingi ärritaja, mis võib neid agressiivseks muuta, aga väärkoheldud koerad kalduvad paljusid asju isegi ilma põhjuseta kartma ja nende agressiivsus avaldub ettearvamatult. Selleks, et maailm taas koera jaoks mugav ning turvaline paik oleks, on kindlasti vaja koeraspetsialisti abi.