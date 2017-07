Fotod: lennureisijaid hämmastas vahekäigus kõndiv riietatud part

Samal lennul viibinud Mark Essig avaldas oma Twitteri kontol pildid lennureisil viibinud pardist. Linnu omanik, kelle nime pole avaldatud, väitis, et tegemist on teraapiapardiga, kes on talle lennureisi ajal toeks. Naine, kes linnu 2012. aastal tavaliselt garaaživäljamüügilt ostis, sõnas, et posttraumaatilise stressihäire tõttu on tal lennukis raske, aga linnu prääksumine pakub lohutust, kirjutab Washington Post.

Part kannab nime Daniel ning omaniku sõnul on nad lahutamatud. Lennureisi ajal kandis part kaelarihma, mähkmepükse ning punaseid susse.

Alguses olid mõned reisijad pardist häiritud, aga pardi sundimatu isiksus pani tõrksamadki reisijad leebuma.

Here is Daniel The Emotional Support Duck in all his red-shoed glory. pic.twitter.com/rBkK0QnBKr — Mark Essig (@mark_essig) October 17, 2016

Teraapialoomad on muutumas järjest populaarsemaks, ent kriitikute hinnangul pole paljudel juhtudel tegu sertifitseeritud teraapialoomadeg,a vaid nende omanikud mõtlevad lihtsalt välja võimalusi, kuidas lemmikuga koos reisida.

Daniel, the duck on my flight, likes to look at the clouds. pic.twitter.com/YiOjCvZ0NO — Mark Essig (@mark_essig) October 16, 2016