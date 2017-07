Päevakäpp: Lida armastab inimesi ja head toitu

Lida on inimeste vastu sõbralik ja ka liigikaaslased meeldivad talle. Kassidega Lidal nii häid suhteid ei ole – neid kipub ta taga ajama ja tüütama.

Kuna Lida on varasemas elus pidanud elama õues ja sageli ka ise kõhutäie eest hoolitsema, on tal sellest ajast jäänud harjumus kõik, mis vähegi söödav, kohe nahka pista. Loomulikult on selline komme mõjutanud veidi koeraproua kehakaalu.

Lida ootab peremeest, kes tema jaoks olemas oleks, kelle vastu ennast aeg-ajalt suruda, et pai saada ja kellega koos mõnusaid rahulikke jalutuskäike ette võtta.

Rohkem pilte Lidast näeb siin.

Lida ootab kirju aadressil: tallinn@varjupaik.ee

Loe veel: kodu otsib ka veidi tagasihoidlik Lucy.