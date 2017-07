Viis kohta koera kehal, kust ta lahkelt sügada lubab

Lõuaalune

Pelglikud ja agressiivsemad koerad võivad pealae pealt sügamist ohuna võtta, mistõttu kindlam on paitada koera lõua alt. Eriti kehtib see koerte puhul, kelle iseloomu lõplikult ei tunne.

Rinnaesine

Rinnaesine on piirkond, mida saab paitada ilma, et koer peaks end selili heitma. Selili viskamine on märk alistumisest. Vahel koerad seda muidugi teevad, näiteks siis, kui lasevad oma kõhtu sügada, aga on koeri, kes seda väldivad. Erinevalt pea paitamisest, kus koer paitaja kätt ei näe, annab rinnaesise sügamine koerale märku, et sul ei tema osas salalikke kavatsusi.

Sabajuur

Sabajuureni on koeral raske hammastega ulatuda, et sealt vajadusel ise nakitseda. Sama hästi võiks inimesel paluda iseendal oma selga sügada. Teha saab, aga pole väga mugav ja tulemus pole nii hea. Loomulikult on sellisel juhul äärmiselt kena, kui keegi abikäe ulatab.

Kaelarihma piirkond

Kaelarihm võib teinekord ise sügeluse põhjus olla. Eriti just kaela pealt, kuhu koeral endal on raske tagumise käpaga sügama ulatuda.

Õlad

Ehkki koertel loomulikult õlgu ei ole, on neil piirkond, mida võib tinglikult õlgadeks nimetada. See on piirkond, kuhu neil endale on raske ulatuda. Seega õrn massaaž on igati abiks.