Video: internetis naerutab vaatajaid paadis omapäi sõitu tegev hüljes

Iiri meres Donaghadee lähistel paiknevad Copelandi saared, mille eluolu ja toimetamiste kajastamiseks on loodud Facebooki leht, kuhu postitati juuli alguses video paati roninud hülgest. Rahulik loom laseb end ankrusse kinnitatud paadis mugavalt lainetel õõtsutada ning paistab end igati mugavalt tundvat.

Facebooki kommentaaridest võib välja lugeda, et tegemist on kohalike elanike vana tuttavaga, keda nad Sammyks kutsuvad. Videot sõbralikust loivalisest on vaadatud juba 20 000 korda.

