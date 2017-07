Kuus looduslikku abivahendit, mis autosõitu kartva koera maha rahustavad

Palderjan

Palderjan on üldtuntud rahustava toimega taim, mis leevendab pingeid ja ülierutuvust. Koerale võib anda palderjani kuivatatud puruna, keerates pudi vorstiviilu sisse või anda koos maiusega. Kui koer autosõitu pelgab, tasub palderjani anda enne reisi. On olemas ka palderjane sisaldavaid maiuseid.

Melatoniin

Melatoniini eritumine toimub öösel magades. Ärkveloleku ajal sissevõetuna aitab melatoniin stressirikkas olukorras rahuneda. Eriti efektiivselt võib melatoniin mõjuda just ärevusprobleemiga koertele. Rahustav toime võib püsida kuni kaheksa tundi. Enne koerale manustamist tuleb kindlasti olla kindel, et kapslis ei sisalduks kunstlikke magustajaid.

Lavendel

Lavendli lõhnal on inimesele rahustav toime ja see aitab uinuda. Sama efekt on lavendlil ka koerale. Lavendli eeterliku õli sissehingamine reguleerib kortisooli (peamise stressihormooni) taset veres. Tilguta enne autosõitu tilk või paar lavendliõli näiteks koera alustekile.

Kannatuslill

Kannatuslill on tuntud uneravim ja lõõgastaja. Taimes sisaldub unikaalne segu flavonoide ja isegi looduslikku vastet heaoluhormoonile serotoniinile. Kannatuslille kohta on tehtud ka teadusuuring, milles võrreldi selle toimet tavapäraste ärevusvastaste ravimitega, ning leiti, et erinevalt ravimitest ei põhjusta taim uimasust, nagu ravimid seda sageli teevad, ent toime on siiski võrreldav ravimite omaga.

Sidrunmeliss

Sidrunmelissi tarvitatakse ärevuse, närvilisuse, unehäirete ja uinumisraskuste korral. Taim aitab rahustada ka närvilist koera.

Kummel

Kummelitee rahustab ning mõjub väga hästi seedeprobleemide korral. Närvilisele ja ärevale koerale võib anda veidi kummelitõmmist juua või leotada maiust kummelitees ning seejärel pakkuda koerale.

