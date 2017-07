Pane kass raha teenima: ettevõte pakub tööd vurrulisele fotomodellile

Kassid on üldiselt pirtsakamad kui koerad ning neile väga nõudlik töö, kus tuleb sõnakuulelikult käsku täita, ei sobi. Pigem sobivad neile ametikohad, kus saab vahelpeal ka tukastada, ümbrust uudistada või süüa. Näiteks on varasemalt pakutud kassidele tööd teatrilaval või filmis, aga on olnud ka erilisemaid tööpakkumisi.

Näiteks 2015. aasta suvel pakuti tööd laevakassile auriku Katharina pardal. Nõudmised olid lihtsad: sobiv kandidaat pidi olema iseseisev, otsustusvõimeline, energiline, hea silmanägemise ja kuulmisega, võimeline enda järelt koristama ning hea ujuja. Palgaks pakuti aga tasuta majutust Kalamaja piirkonnas, piiramatus koguses sööki ja võimalust magada siis, kui loom seda ise soovib.

Kuna kassidele on vähem sobivat tööd pakkuda kui koertele, tasub hiirekuningatel silmad-kõrvad lahti hoida. Hetkel pakub kassile tööd ettevõte Lamps4makeup, mille Facebooki lehel seisab, otsitakse säravat ja energilist fotomodelli.

Sobival kandidaadil peab olema valmidus meeskonnatööks ning hea kriitika- ja pingetaluvus. Lisaks peab ta pidama puhtust.

Neljajalgse fotomodelli nõutav pikkus on 30-60 sentimeetrit, vööümbermõõt 20-45 sentimeetrit ja saba pikkus kuni 40 sentimeetrit.

Modell ei tohiks olla noorem kui aastane. Varasem töökogemus tuleb kasuks, aga keeleoskus pole oluline.

Tegemist on lepingulise tööga ning tulevane modell hakkab saama tasu 30 eurot tunnis.

Ettevõte pakub arenguvõimalusi, omapärast ja huvitavat tööd loominguliste inimestega kollektiivis, uusi väljakutseid ja võimalust ennast proovile panna.

Kandideerimiseks peab tulevane modell saatma endast kuni neli fotot (millest vähemalt üks oleks täispikkuses), mõõdud ja kontaktandmed e-postile models@lamps4makeup.com

Sobivate kandidaatidega võetakse ühendust hiljemalt kahe nädala jooksul.