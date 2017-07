Viimane õlekõrs: delfiinid saadetakse päästma väljasuremisohus mereimetajaid

California lahes elavad Kalifornia pringel (Phocoena sinus) on ohustatuim mereimetaja ning kõige ohustatuim liik üldse. Viimaste hinnangute järgi on nende arvukus langenud 30 isendini. Pringlitele on suurimaks ohuks kalavõrgud, kuhu nad kipuvad kergesti sattuma ning upuvad, kirjutab IFL Science.

Looduskaitsjatel on suurejooneline plaan, kuidas viimased Kalifornia pringlid lõplikust väljasuremisest päästa. Kavas on allesjäänud loomad kokku koguda ning asustada ümber Mehhiko lahes paika, mis on röövpüüdjate eest kaitstud ning kus kalastust ei toimu.

Päästeoperatsiooni plaanivad looduskaitsjad kaasata USA mereväe, kelle käsutuses on spetsiaalselt otsingutegevuseks väljaõpetatud delfiinid. Kui tavaliselt on delfiinide ülesandeks otsida miine või leida sukeldujaid, siis nüüd on delfiine treenitud väikeseid vaalalisi otsima. Nende ülesandeks on päästjatele pringli asukohast märku anda, et oleks võimalik loomad kokku koguda ja ümber asustada.

Mereväe delfiine on treenitud juba leidma San Francisco lahe sadamapiirkonnas elavaid pringleid ning esimesed katsed on delfiinidel läbitud suurepäraselt.

Mehhiko keskkonnaminister Rafael Pacchiano teatas, et delfiinid saadetakse Kalifornia pringlite päästmise missioonile tänavu septembris. Minister tegi teatavaks teisegi positiivse uudise - nimelt keelab Mehhiko valitsus lõplikult nakkevõrkude kasutamise pringlite elupiirkonnas.

