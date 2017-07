Seda tüüpi loomaomanikud muudavad koera närviliseks

Viini ülikoolis läbi viidud eksperiment, milles osales 132 koeraomanikku näitas, et koerad, kelle omanikud kalduvad olema pessimistlikumad, on ärevusele altimad.

Koeri mõjutab peremeeste emotsionaalne seisund vägagi. Uuringu tulemused näitasid, et neurootiline inimene, kes võtab rahuliku koera, mõjutab koera niivõrd, et muudab temagi ärevusele vastuvõtlikumaks.

Koeri ja nende omanike testimisel kasutati mitmeid meetodeid. Näiteks paigutati nad täiesti tundmatusse ruumi, koerad eraldati omanikest ning seejärel lasti neil uuesti kokku saada ning tehti katse ohtu kujutava ja suusamaski kandva võõraga. Tulemustest selgus, et neurootiliste omanike koerad tulid stressirikaste olukordadega halvemini toime.

Teadlased märgivad, et ainuüksi neurootilisusele kalduvad omanikud pole süüdi selles, et koer halvasti stressi talub, vaid ka need omanikud, kes ei jaga oma koerale piisavalt tähelepanu, tekitavad loomas sellega ärevust.

Üldiselt järeldab uuring, et mida rahulikum ja lõdvestunum on peremees, seda rahulikum on ka koer.

