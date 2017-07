Päevakäpp: särtsakas kassipoeg Säde pakub eluaegset sõprust

Pisikene Säde on vaid kassipoeg, kuid leidmise hetkeks oli ta juba päris palju läbi elanud. Ta leiti Narva tänavalt põletikus silmade ja tugeva nohuga, mille tõttu oli tal väga raske hingata. Vabatahtlikud toimetasid kiisu kiiresti kliinikusse, kuhu ta pidi oma raske seisundi tõttu paariks nädalaks ravile jääma. Lõpuks haigus taandus ning kassike sai viimaks ometi hoiukodusse minna.

Hoiukodus on pisike üles näidanud vaid kassilapselikku rõõmu. Kõik halb on selja taga ning kõik tervisega seotud mured on unustatud. Esimesel päeval kui ta hoiukodusse jõudis, puges kassitüdruk kohe inimese kaissu, ajas kõhu püsti ning asus paisid küsima. Ta justkui teadis, et nüüd on aeg tagasi teha kõik saamata jäänud paid ja helluse hetked. Tema energiline olek hakkas hoiukodus kohe silma ja ta saigi kiiresti omale nimeks Säde.

Säde kohaolu täidab kodu sooja tundega ning pakub vaid positiivseid emotsioone, kuid on üks elusolend, kes Sädega väga hästi läbi ei saa... Nimelt ei kannata hoiukodu eakas püsiasukas proua Kiisu kassipoeg Säde seltskonda ning kassiproua on sattunud tugevasse stressi. On selge, et Sädel on vaja kibekiiresti päriskoju minna, selleks et proua Kiisu ennast taas kodus hästi saaks tunda.

Säde ootab kodupakkumisi aadressil: info@kassideturvakodu.ee

Kodu on otsimas ka väike kassipoeg Mauri, kelle kohta saab lähemalt lugeda siit.