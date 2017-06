Galerii: üleannetu vares nõuab tähelepanu ja näppab krediitkaarte

Helen Motterram on vareseomanik ning peab toime tulema kõigega, mida tema tähelepanuvajaduses vaevlev lemmik korda saadab.

Motterrami ellu tuli vares juhuslikult. Naisel hakkas murdunud tiiva ja deformeerunud jalgadega linnupojast kahju ning otsustas ta üles kasvatada.

Nüüd on künnivares, kes on kuulsa näitleja Russell Crow nimekaim, majapdamises ohjad üle võtnud. Lind magab naise magamistoas, näppab rahakotist krediitkaarte, varastab ehteid, käristab katki ajalehed ning toksib nokaga seintel olevaid pilte.

Helen tunnistab, et lind nõuab pidevalt tähelepanu ning ei ole nõus üksinda olema. Lind otsib perenaise lähedust niivõrd, et on isegi naise abikaasa peale armukade.

