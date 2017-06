Taani võimud tahtsid koera tõuomaduste tõttu eutaneerida

Icebergi omanik, itaallasest kokk Giuseppe Perna ütles, et sai alles siis teada, et koeratõug on Taanis illegaalne, kui Iceberg ühe teise koerga kähmlusesse sattus ning olukorda sekkus politsei, vahendab The Local.

Taani elama asudes ei tekkinud koeral tollis probleeme ning ka tema dokumendid olid korras.

Selleks, et Iceberg surmasuust päästa, sekkusid Itaalia loomaõiguste organisatsioon Enpa, poliitikud, poplaulja Noemi ning sajad tuhanded inimesed, kes allkirjastasid petitsiooni koera toetuseks.

Loomaõiguste organisatsioon Enpa nägi suurt vaeva, et koera päästa, pommitades Taani saatkonda kirjadega ja nõudes kohtumist Itaalia diplomaatidega. Inimeste poolt kogus veebilehele change.org postitatud petitsioon rohkem kui 374 000 toetusallkirja.

Pingutusi saatis edu ja Taani keskkonnaminister Esben Lunde Larsen teatas kolmapäeval, et Iceberg võib koju itaaliasse naasta.