Põnev ajalugu: kuus silmapaistvat kassi, kes teenisid vapralt armees

Merekass Simon

Simoni leidis Hong Kongi sadamast üks Briti meremees, kes kassi sõjalaeva HMS Amethyst pardale smugeldas. Selles, et kassid Teise maailmasõja ajal laevades elasid, ei olnud midagi ebatavalist, vurrulised püüdisid seal sõdurite toidule hammast ihuvaid ning laevaköisi järavaid hiiri ja rotte. Simon asuski kohe tööle ja meremehed hakkasid sageli oma vooditest surnud rotte leidma.

Simon oli jõudnud umbes aastajagu rahulikult laevakassi ametit pidada, kui HMS Amethyst Nankingi juures lahingusse sattus. Simon sai šrapnellist haavata ning kukkus trümmi. Kass oli kaheksa päeva kadunud ja laevameeskond arvas, et hiirekuningas on surnud. Õnneks ilmus Simon uuesti välja, aga ta oli väga janune, kaetud kuivanud verega ning tema vurrud ja kulmud olid täiesti ära põlenud.

Isegi haavatuna täitis Simon oma kassikohuseid ning jätkas rottide mahanottimist. Tal õnnestus tabada ka eriti suur ja nahaalne laevarott, kes oli meeskonnale osutunud eriliseks tüütuseks. Loomulikult omistati Simonile tiitel töökuse eest ning ta sai teisigi preemiaid. Kahjuks suri Simon peagi vigastuste tõttu tekkinud komplikatsioonidesse, kuid ta sai väga uhked ja väärilised matused.

Krimmi-Tom

1854. aastal, kui Briti ja Prantsuse sõdurid piirasid Krimmi poolsaarel Sevastopolit, puutusid nad kokku Vene talve tõelise karmusega.

Kapten William Gair märkas juhuslikult triibulist kassi, kes oli täiesti taltsas ning ei kriimustanud ega urisenud. Kass hakkas sõduritega koos elama. Ükskord jooksis Tom sõjaväelinnakust välja ning mehed järgnesid talle. Tom suundus varemete poole, mis oli hulgaliselt rotte kokku meelitanud. Selgus ka põhjus - varemes asusid salaruumid, kus hoiti toitu. Seega oli Tom tahtmatult sõdurid lausa kullasoonele juhtinud. Niimoodi sai Tomist kangelane ilma, et ta oleks pidanud selleks suurt vaeva nägema.

Tomi võtsid Briti sõdurid kaasa Londonisse, kus ta kahjuks peagi suri. Temast tehtud topis, mida hoitakse muuseumis.

Sorry we missed #MuseumCats Day yesterday–here’s our NAM cat ‘Crimean Tom’ who is going into temporary storage today pic.twitter.com/K9oK76yAbZ