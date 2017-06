Pere leidis kadunud koerad üles erilist, ent lihtsat meetodit kasutades

Koerad, seistmekuune Charlie ja aasta ning kolmekuune Theo, läksid kaduma 16. juunil, kui perepoeg John Hampson nendega jalutama läks, kirjutab Huffington Post.

Rihmastamata koerad said vabas looduses iseseisvalt ringi jalutada, kui ühtäkki paks udu maad võttis ning John lemmikud silmist kaotas.

Johni vanemad Liz ja Graham asusid koheselt koeri otsima. Appi kutsuti pereliikmed ja sõbrad, postitused avaldati ka sotsiaalmeedias. Kokku oli kaasatud otsimismeeskonda enam kui 120 inimest.

Peale 96 tundi kestnud tulutuid otsinguid otsustas pere mitte alla anda ning proovida veel üht lahendust koerte leidmiseks. Nimelt ostustasid nad koerte kadumispaiga läheduses vorsti grillida. «Nad armastavad vorsti ja söövad seda iga pühapäev hommikusöögiks. Seega, kui on olemas toit, mis suudaks neid kohale meelitada, on need vorstid,» sõnas pereema Liz.

Peale kaks tundi kestnud grillimist ja koerte nimepidi hüüdmist ilmusidki kadunud lemmikud välja. Ilmselt oligi neid kohale meelitanud isuäratav vorstilõhn.

