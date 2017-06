Päevakäpp: välimuselt veidi gepardile sarnanev Mauri otsib kodu

Mauri nägi ilmavalgust 3. mail Pesaleidja kassitoas. Imepisike Mauri jättis alguses veidi melanhoolse ja nukrameelse mulje, sest kui ta parajasti ei söönud, eelistas ta pesas vaikselt omaette tukkuda, emast ja õest veidi eemal.

Kuuvanusena tekkis Mauril võimalus uudistada elu väljaspool puuri. Selle asemel, et pea ees ohtusid otsima minna, käitus Mauri nagu elukogenud mees: liikus edasi sammhaaval ja ettevaatlikult, oma edasisi käike justkui vaagides. Puurist väljas olles liikus pigem emakassi lähedal ja iga väiksemagi ehmatuse korral jooksis ema karvase selja taha peitu.

Nüüd on Mauri muutunud julgemaks. Ta mürab õe Sipsikuga ennastunustavalt. Lemmikmängudeks on kujunenud luuremängud, maadlused, tagaajamised, peitusemäng, ootamatu rünnaku mäng. Ta on tugev, osav, kiire ja taiplik, kuid teatud ettevaatlikkus ja hirm elu väljakutsete ees on temas säilinud.

Mauri sööb isukalt, kasutab liivakasti selleks ettenähtud tegevusteks ning on muidu korralik poiss. Kassihakatisele on tehtud siseparasiitide vastane tõrje ning paigaldatud on ka kiip.

Mauri vajab inimest, kes looks talle turvalise paiga elamiseks, kus saab mängida, süüa ja magada. Vastu pakub Mauri tingimusteta armastust ja soojust, aitab leevendada stressi ja kurbust. Kui tahaksid endale sellist punast põnnikest, siis saada kiri aadressil: info@pesaleidja.ee

Kodu otsib ka Margarita, kelle kohta saad lähemalt lugeda siit.