Tallinna loomaaia asukatele kingiti mängimiseks bowlingukuulid ja kurikad

«Kui viis aastat tagasi tulime esmakordselt mõttele, et kuulidest ja kurikatest võiks palju rõõmu olla ka loomaaia asukatele, siis tänaseks on see mõte kogemuse põhjal kinnitust leidnud. Seetõttu otsustasime taas Kuulsaalis väljavahetatava varustuse loomadele mängimiseks tuua,» selgitas Kuulsaali turundusjuht Helen Saul.

Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi juhatuse liikme Valdeko Alliku sõnul tuleb ainult fantaasia lendama lasta ning koos loomaaia spetsialistidega erinevad lahendused välja mõelda. «Kuule saab omavahel ühendada, rippuma panna, auke sisse puurida, veeretada – põnevaid variante jagub. Kuulid ja kurikad on huvitavaks mängukaaslaseks kaslastest ja karudest kuni piisonite ja gaurideni,» lausus Allik.

Bowlingu-kuulide kaal võib küündida ligi kaheksa kiloni, mistõttu ohutusest tulenevalt kõik loomad nendega mängida siiski ei saa. «Kindlasti mõtleme nii loomade kui ka külastajate ohutusele, mistõttu kuulid elevantidele ja ahvidele mängimiseks ei lähe,» rääkis loomaaia loodushariduse ja avalike suhete osakonna juhataja Maris Laja, lisades, et loomad, kes kuulid mängimiseks siiski saavad, tunnevad sellest suurt rõõmu.

«Tallinna loomaaias on loomaliike pea 500, mistõttu oleme igati tänulikud, kui ettevõtted näevad võimalust panustada loomade elu rõõmsamaks muutmisesse. Ja seda toredam, et tegemist on taaskasutamisega,» ütles Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi esindaja.

Helen Sauli sõnul on loomadele kingitud kuulid ja kurikad igati korralikud, kuid seoses Kuulsaali täielike renoveerimistöödega vahetatakse välja kogu varustus nii bowlingu-radadel kui ka sisekujunduses. «Uued kuulid ja kurikad on juba tellitud, et nad jõuaksid kindlasti kohale uuenenud Kuulsaali taasavamiseks augusti keskpaigas,» tõdes Saul.