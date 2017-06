Kas päikesevarjutuse paljasilmi vaatamine võib loomade silmi kahjustada?

Vastus on, et kui loomad pingsalt päikest ei piidle, siis pimedaks jäämine neid tõenäoliselt ei ohusta, kirjutab Live Science.

Aga on spetsialiste, kes soovitavad päikesevarjutuse ajaks isegi koera kaitseprillidega varustada.

Päikesevarjutuse tõttu võib tekkida nägemise kaotus, kui päikese tugevad kiired põletavad silma võrkkesta valgustundlikku tagaosa. Kanada Waterloo ülikooli professor Ralph Chou räägib, et on näinud lausa juhtumeid, kui silmapõhja on justkui poolkuu kujutis põlenud.

Samas on eksperte, kes väidavad, et loomade silmanägemise üle muretsemiseks pole põhjust. «Isegi tavalisel päikesepaistelisel päeval ei püüa loom päikesesse vaadata ja seetõttu ei kahjusta ta ka oma silmi. Samuti ei tee nad seda ka päikesevarjutuse ajal,» selgitas Missouri ülikooli astrofüüsika professor Angela Speck.

Küll aga toonitas Speck, et varjutus võib mõjutada mõnede loomade käitumist. Kui taevas pimeneb, siis näiteks karjamaal olev lehmakari võib arvata, et öö läheneb, ja hakata lauda poole suunduma. Putukad võivad siristama hakata ja konnad krooksuma. Ka linde võib varjutus eksitada ning nemadki võivad hakata öö peatsest lähenemisest häälekalt märku andma.

