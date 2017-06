Linnalinnud on leidnud nutika lahenduse, kuidas hoida pesa parasiidivaba

Mehhiko riikliku autonoomse ülikooli teadlane Constantino Macías Garcia ja tema teadlastemeeskond viisid läbi mitu aastat väldanud uurimistöö, eesmärgiga teada saada, millest on põhjustatud aed-karmiinleevikeste komme oma pessa sigaretikonisid tuua, kirjutab New Scientist.

Väide, millest teadlased lähtusid, sedastas, et sigaretis olevad nikotiin ja teised kemikaalid aitavad lindudel kahjulikke putukaid pesast eemal hoida ning nikotiinil on parasiitidevastane toime.

Selleks, et väitele ja oletustele kinnitust leida, viis Macías Garcia ja tema meeskond läbi eksperimendi, milles kasutati 32 linnupesa. Kui leevikeste pojad olid koorunud, eemaldasid teadlased eemaldasid naturaalse pesapõhja ja asendasid selle kunstliku vildiga, et haudumise ajal pessa kolinud võimalikest parasiitidest vabaneda. Seejärel panid nad kümnesse pessa elusaid puuke, teise kümnesse pessa surnud puuke ning kaksteist pesa jätsid nad puugivabaks.

Jälgides lindude käitumist, märkasid teadlased, et linnud tõid pessa sigarikonist pärinevat vilti suurema tõenäolusega olukorras, kui pesas juhtus puuke olema.

Tulemused näitasid, et linnud tõepoolest kasutavad parasiitide ärahoidmiseks sigaretikonisid. «Välisparasiid nagu puugid ja lestad teevad lindudele kahju, söövad nende sulgi ja imevad verd. See, et linnud konide abil pesa parasiitidevabana hoiavad, on imekspandav ja põnev näide sellest, kuidas loomariigis kasutatakse innovatiivsust ning saadaolevaid materjale,» sõnas Londoni Ülikooli Royal Holloway kolledži teadlane Steve Portugal.

Samas on Macías Garcia poolt läbi viidud eelnevad uuringud näidanud, et sellisel putukapeletamise meetodil on lindudele hoopistükkis kahjulik mõju. «Sigaretikonides sisalduvad kemikaalid põhjustavad lindudel geneetilisi kahjustusi, sekkudes rakujagunemise protsessi. Täheldasime seda, uurides lindude punaliblesid,» sõnas Macías Garcia.

«Arvan, et sigaretikonide parasiitide vastane toime kaalub üles nende negatiivse mõju,» on Portugal lootusrikas. Kahjuliku mõju avaldumine võtab aega ning linnudki ei paista sellest teadlikud olevat.