Südamlik video: Jaapani sukelduja ja erilise kala sõprus on kestnud 25 aastat

Jaapani sukelduja Hiroyuki Arakawa leidis kalast tuttava täiesti juhuslikult, kui aastaid tagasi huulkalalise, liiginimetusega Semicossyphus reticulatus terveks ravis, kirjutab Daily Mail.

Mees toitis kala krabidega, kuni viimane kosus. Pärast seda, kui eriskummalise välimusega kala oli elujõu tagasi saanud, käib Hiroyuki teda regulaarselt vaatamas. Kala tunneb päästja iga kord ära, ujub tema ligidusse ja laseb oma pead paitada.

Jaapanis Chiba prefektuuris elav ja Tateyama lahes sukeldumas käiv Hiroyuki hakkas kala Yorikoks kutsuma ning on veendunud, et teatud nurga alt vaadates sarnaneb Yoriko nägu inimese omale. Niimoodi tunnebki 18-aastaselt sukeldumisega alustanud mees oma eriskummalise lemmiku ära.

«Ma arvan, et ta teab, et ma ta päästsin ja teda aitasin, kui ta oli raskelt vigastatud,» sõnas eakas sukelduja erilise sõpruse selgituseks ning kinnitas, et tema südant täidab kordaminekutunne.

Nüüd käibki Hiroyuki regulaarselt Yorikol tema vesises eluasemes külas ning omavahel saavad nad pikad jutud räägitud.

Liigi, nimega Semicossyphus reticulatus eluea kohta on teadlastel vähe informatsiooni, küll on aga teada, et need kalad kasvavad kuni ühe meetri pikkuseks.

Üldse on teadlastel keeruline selgitada, kas kalad on tõesti suutelised inimese nägu meelde jätma ning seda hiljemgi ära tundma. Teada on, et see aju osa, mida inimesed nägude äratundmiseks kasutavad, kaladel puudub.

Sellest hoolimata on nii mitmegi kala puhul täheldatud, et nende lihtsa ehitusega aju võib täita ka keerukamaid ülesandeid ja see on teadlastele jätkuvalt huvipakkuv uurimisobjekt.