Eriskummalisel konkursil selgitati välja maailma kõige inetum koer

Heasüdamlik hiiglane Martha võitis oma välimusega koheselt publiku südame ning tema võit tõi omanikule Shirley Zindlerile 1500 dollarit (1300 eurot) auhinnaraha ja reisi koos lemmikuga New Yorgis toimuvale meediaüritusele, kirjutab Daily Mail.

Martha astus võistlustulle koos kolmeteistkümne teise koeraga, kellest paljud olid päästetud ja leidnud armastava kodu alles täiskasvanuna. Ka Martha tuli praegusesse koju alles siis, kui oli halva kohtlemise tõttu juba poolpime ning vajas mitut operatsiooni, mida uus perenaine võimaldas.

Martha. (AP Photo/Eric Risberg) / Eric Risberg/AP/Scanpix

Teise koha saavutas 16-aastane Brüsseli grifooni ja mopsi segu Moe, kes oli võistlejatest vanim. Moe on vanuse tõttu kaotanud nii kuulmise kui ka nägemise, aga see-eest on tema lõhnataju ikka veel suurepärane.

Teisele kohale jäänud Moe. (AP Photo/Eric Risberg) / Eric Risberg/AP/Scanpix

Kolmandale kohale platseerus 14-aastane Hiina harjaskoer Chase.

Võistluse eesmärk on näidata, et mitte just kõige standardsema välimusega lemmikud on head sõbrad ja omanikud armastavad neid palavalt.

Martha koos oma perenaise Shirley Zindleriga. (AP Photo/Eric Risberg) / Eric Risberg/AP/Scanpix

