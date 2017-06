Mõtled teise koera võtmisele? Kolm olulist põhjust, mida kaaluda

Kaks koera tähendab kaks korda rohkem tööd

Vahel võib koeraomanikel jääda petlik mulje, et kahe koera eest on kergem hoolitseda, sest nad jagavad tähelepanu teineteisele ja see tähendab, et peremees saab veidi hingetõmbaega. See on aga vale! Tegelikult vajab kumbki koer alguses eraldi treeningut, alles seejärel on neid võimalik koos treenida. See aga tähendab peremehe jaoks hoopis topelttööd.

Tasub arvestada ka sellega, et koerad ei õpi teineteiselt kuulekust ega viisakat käitumist, küll nad võivad teineteiselt halvad kombed üle võtta.

Ja kindlasti tuleb kummagi koera jaoks eraldi aega varuda, sest koerad on nagu lapsed, kes tahavad sinuga aeg-ajalt ainult kahekesi olla.

Tasub võtta vastassoost koer

Juhtumite puhul, kus kaks koera teineteisega üldse läbi ei saa, on üsna sageli olnud tegu emaste koertega, kes omanikule sellega tõsist peavalu põhjustavad. See muidugi ei tähenda, et emased koerad üldse omavahel läbi ei saaks, aga koerte käitumisspetsialistid soovitavad, et ühes majapidamises elavate koerte puhul võiks olemasolevale koerale võtta seltsiliseks vastassoost koera.

Arvesta, mis sinu koerale meeldib ja mis mitte

Vahel juhtub aga nii, et perre võetud teine koer ei pruugi olemasolevale koerale üldse meeldidagi. Sulle võib meeldida chihuahua, aga sinu koerale mitte. Selleks, et vale otsuse tegemist vältida, küsi kõigepealt endalt, millised koerad sinu koerale meeldiksid. Valikut aitab teha ka see, kui teed märkmeid, kuidas sinu koer teiste koertega kohtudes käitub ning hakkad kujunevaid mustreid tähele panema.

Kui peres on vanem koer, kellel on vanusega seonduvalt liigesevalud ning kes tahaks pigem rohkem aega omaette veeta, võib ulaka kutsika toomine majja talle rõõmu asemel hoopis stressi põhjustada. Kutsikas tahab mängida, aga vanem koer eelistaks rohkem magada, mitte sabast sikutatud saada.

