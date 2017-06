Lustakas video: nutikas koer käib iseendale toitu ostmas ja veab pakid koju

Pituco on koer, kes pea iga päev kõnnib kodu ja loomakliiniku vahet, et tuua süüa nii endale kui ka teistele pere lemmikloomadele, kirjutab The Dodo.

Koer on loomakliinikus asuva loomatarvete kaupluse sage külaline. «Kõik tunnevad Pitucot,» sõnas loomakliiniku omanik. «Pituco toit on kõige ülemisel riiulil, seega peame talle selle ulatama. Senikaua ta haugub kõrval.»

Koerakese jaoks tähendab ostmine seda, et temale on kaupluses arve avatud, mille tema peremees hiljem kinni maksab.

Õnneks ei mõtle Pituco ainult enda peale. Vahel tema pereliikmed helistavad kauplusesse, et paluda kassitoitu või seemneid pere teistele lemmikutele. Loomulikult tassib vastutulelik Pituco ka teistele pereliikmetele mõeldud pakid ilusti koju.

