Eriline lemmik: Suurbritannia kõige pisem koer on konservikarbi mõõtu

Tim on teistest sama pesakonna kutsikatest erinev. Sündides kaalus ta napid 71 grammi ning ei andnud endast alguses elumärki. Alles peale seda, kui Timi omanik Angela McGowan püüdis väikeses olendis käterätikuga hõõrudes eluvaimu esile kutsuda, andis Tim märku, et on siiski elus.

Kuna Tim oli liiga nõrk, et iseseisvalt emapiima juua, veetis Angela nädalaid, toites iga kahe tunni tagant koerakest pudelist. Peale kutsika toitmist tuli tema kõhtu hõõruda, et ta saaks häda teha. Angela kinnitas, et kutsika eest hoolitsemine on isegi raskem, kui kolme lapse üleskasvatamine, sest nii abitu looma puhul ei tea kunagi, mida ta vajab.

/ Thomas Temple SWNS.com/Scanix

«Arvasime, et Tim ei pea vastu ja oleme tõeliselt üllatunud, et ta meiega on. Tal läheb väga hästi ja iga päev võtab mõne grammi kaalus juurde,» selgitab perenaine. «Kui võtame kutsikad pesast välja, on nad küllaltki ujedad, aga Tim uudistab teiste seas ringi ja ronib asjade peal. Talle meeldib kingadesse pugeda ja kõrgemate kohtade pealt alla hüpata, seetõttu tuleb teda jälgida.»

/ Thomas Temple SWNS.com/Scanpix

Nüüdseks kaalub seitsmenädalane Tim juba 255 grammi. Kui Timi õed ja vennad antakse uutesse kodudesse, siis Tim jääb elama oma pere juurde. Pere arvab, et Tim jääbki väiksemaks kui teised sama tõugu koerad, sest on juba sünnist saadik kääbuskasvu. Seda, kas Tim tõesti koeramaailma liliput on, ei saa arstid enne koera 18-kuuseks saamist kinnitada, kuid pisike Tim ennast sellest kindlasti häirida ei lase.

