Miks kaasatakse Londoni kõrghoone tulekahju kustutamise järeltöödel koeri?

Otsimisprotsessi kaasatakse koeri põhjusel, et nad on inimesest kergemad ja pääsevad sinna, kuhu meeskondadel on pääsemine raskendatud, näiteks 24-korruselise tornmaja ülemistele korrustele. Koerad suudavad üle nuusutada hoone iga kahjustada saanud nurga, mis muidu võiks tähelepanuta jääda, kirjutab Metro.

Londoni tuletõrjeülem Dany Cotton ütles, et tuletõrjemeeskonnad ei looda enam elavaid leida, kuid otsingud jätkuvad, et identifitseerida need, kes on tulekahjus jäänud teadmata kadunuks.

Specialist search dogs have helped our operations at #GrenfellTower. They're light & can cover a large area quickly https://t.co/WVA0PBEKti pic.twitter.com/6XLqw26JAT — London Fire Brigade (@LondonFire) June 18, 2017

Londoni tuletõje ja Londoni politseiteenistuse otsingu- ja päästemeeskonda kuuluvad teenistuskoerad kannavad spetsiaalset varustust, näiteks saapakesi, et kaitsta käppi klaasikildude ja teiste teravate objektide eest.

Kardetakse, et tuli võis nõuda isegi 100 inimelu, kuid võttes arvesse tulekahju levikut ja võimsust, on võimudel väga raske hoonesse jäänuid leida ning neid identifitseerida.

Päästekoer tööpostil. (Rick Findler/ PA via AP) / Rick Findler/AP

Vähemalt pool hoonest vajab veel kuni detailideni läbiuurimist. Kõige enam pakuvad meeskondadele väljakutset just ülemised korrused, sest need vajavad toestamist. «Otsing on väga täpne ja see aeglane ning üksikasjalik protsess,» sõnas Cotton.

Tulevased tuletõrjekoerad valitakse välja juba kutsikatena ja neid treenitakse positiivse kinnituse abil, et neid spetsiaalse koerajuhi abil operatsioonidesse kaasata.