Nõuanded, kuidas kaitsta koera suviste ohtude eest

Mõningaid nõuandeid, kuidas ja mille eest loomi palavatel suvepäevadel kaitsta, annab nõu portaal Prevention.

Esimene suvine reegel on, et looma ei tohi kunagi palava ilmaga autosse jätta. Isegi mitte siis, kui autoaknad praokil on, sest seisva sõiduki sisemuse kütab palav suvepäike kiiresti kuumaks ning loom võib saada kuumarabanduse ning surra.

Koeraga jalutama minnes tasub vältida lõunaaega, sest sel ajal kütab suvine päike kõige kuumemini. Eriti oluline on kuumuse vältimine just lühikese ninaga koerte puhul (buldogid, mopsid), kellel esineb suuremat vastuvõtlikkust kuumarabandusele.

Kuumarabanduse tunnuseks on raske hingamine, kuivad igemed, oksendamine ja kõhulahtisus. Sellisel juhul ei tohi looma külma duši alla viia, vaid tuleks ta viia jahedamasse kohta ja panna talle niiske rätik ümber keha. Rätikut tuleks korduvalt niisutada ning toimetada loom esimesel võimalusel arsti juurde.

Kui tuba on palav peremehe jaoks, siis on see seda ka looma jaoks. Seetõttu tasuks palavusest tingitud ebamugavustunde vähendamiseks ventilaator sisse lülitada.

Kui päike on looma nahale liiga teinud, tuleks õhukese kihina panna aaloemahla, et ärritunud kohta rahustada.

Suvistest aiapidudest jäävad järele grillimise jäägid ning rasvased toidupalad, mida koerale andma ei peaks. Ribides olevad väikesed luud võivad kahjustada koera seedekulglat.

Suvises aias kujutavad koerale ohtu taimedest asalead, mille näksimine võib kaasa tuua kõhuvalu ja -lahtisuse ning südame rütmihäired.



