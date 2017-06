Imeline pääsemine: Londonis kõrghoone põlengus ellujäänute hulgas on ka kass

Kass, kelle kodu asus põlenud kõrghoones, leiti ilma omanikuta ning toimetati lähedalasuvasse kirikusse, kuhu on sisse seatud esmane varjupaik tulekahjus ellujäänute majutamiseks, vahendab Daily Mail.

The #GrenfellFire cat, Pancho was rescued from a nearby flat & is being looked after at St Clement's Church @5_News #Grenfelltower pic.twitter.com/is9MxIoyTp — Minnie Stephenson (@MinnieSteph5) June 14, 2017

Arvatakse, et tulekahjus hukkus ka lemmikloomi, sest põlevast korrusmajast põgenenud elanikud jätsid oma loomad maha.

Inimohvreid on seni teada 12, kuid on hoiatatud, et see number tõuseb. 68 inimest on viidud haiglasse, nendest 18 on kriitilises seisus.

Umbes 600-le inimesele koduks olnud kõrghoones puhkenud tulekahju põhjuseks arvatakse olevat põlema süttinud külmkapp.