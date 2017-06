Ruhnlased pääsevad metsikute kasside terrori käest

Metsas redutav kassikoloonia on saanud aastate jooksul järk-järgult järelkasvu ning vald on inimestele kurtmisele toetudes asunud probleemi lahendama.

Suveruhnlase Jaanus Vahtra sõnul on redutavad metsikud kassid inimeste majade juures ja istuvad loomalautades. «Alati peab tähelepanelik olema, sest mis ripakil, see ära,» kirjeldab mees olukorda. Kohalike sõnul häirivad kassid ka turiste ning ei jäta saarest kuigi head muljet.

Kohalikud tõstatasid kassiprobleemi küsimuse varakevadel ning valla soov teha kasside paljunemisele lõpp jõudis Saaremaa lemmikloomade turvakodu vabatahtlike kõrvu, kes omakorda võtsid ühendust Eestimaa Loomakaitse Liiduga.

Viimane omakorda jõudis Ruhnu vallaga kokkuleppele, et liidu rahadega metsikud kassid steriliseeritakse ning kastreeritakse, seejuures saavad oma kassid lasta steriliseerida või kastreerida ka kohalikud kassiomanikud.

Eestimaa Loomakaitse Liidu juhi Heiki Valneri sõnul lastakse metsikud, kuid terved kassid peale steriliseerimis- või kastreerimisprotseduure tagasi vabadusse. Haigemad võtab oma hoole alla Saaremaa lemmikloomade turvakodu. Lootusetult haiged loomad eutaneeritakse.

«Koloonias on vähemalt 20-30 kassi. Proovime kätte saada võimalikult palju loomi,» räägib Valner. «See on suur asi, et vähemalt ühel Eesti saarel saab olukord kontrolli alla.»

Protseduure teostavad loomaarstid Kelli Lomper ja Piia Vilu. Liit loodab annetajate abile, sest teostab kõik protseduurid oma kulu ja kirjadega.