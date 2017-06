Internetis naerutab inimesi ja samal ajal paneb muretsema veider koerafoto

Eelmisel nädala jagas fotot Twitteri kasutaja OmonaKami, kes kirjutas: «Kui sa ei ole kunagi näinud karvutut huskyt, siis siin on üks. Naudi!»

Fotot on jaganud tuhanded Twitteri kasutajad, kellest mõned on seda vaadates muutunud isegi veidi murelikuks, sest kardavad, et äkki saavad teisedki koeraomanikud tehtust innustust ja kipuvad endagi koertel kasuka maha ajama, kirjutab Telegraph.

Fotole on reageerinud veterinaar Karen Becker, kes kirjutab, et tema arvates ei peaks topeltkarvaga koerte karva maha ajama, välja arvatud juhul, kui põhjused on meditsiinilised.

Postimehe lemmikloomaportaal küsis teemakohast kommentaari ka Feliveti loomakliiniku loomaarstilt dr Jana Paalandilt, kelle hinnangul ei tee suvine karvade äraajamine koerale kuidagi halba. «Loomad on pigem rõõmsad, kui pikast karvast suveks lahti saavad. Paar päeva kulub neil kohanemiseks, aga koeral on mugav, kui pikka karva ei ole,» sõnas Paalandi.

Pikakarvalistel koertel kipuvad olema nahaprobleemid, sest nahk võib suvel paksu kasuka all hauduma minna, aga lühikese karvaga seda ei juhtu. Hõreda karvkattega koerte puhul võib tekkida oht, et karvade mahaajamise järgselt paistma jääv roosa nahk võib päikese suhtes tundlik olla ning seetõttu tasuks lühikarvalistel koertel kasukas siiski selga jätta.

