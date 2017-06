Aita koos vehkleja Julia Beljajevaga koguda raha kodutute loomade abistamiseks

Kuidas tekkis idee teha loomade heaks heategevuskampaania?

Idee heategevuskampaania teha tekkis juba tükk aega tagasi. Olen kord osalenud ka Kanal 2 heategevussaates «Parim pakkumine», kus samuti toetasin just loomade varjupaika.

Tihtipeale tehakse igasugu heategevuskampaaniad just jõulude eel, justkui inimeste tunnetel mängides. Samas on just suvi kriitiline periood, mil võetakse uusi lemmikuid suvekoju või lastele koolivaheajaks. Sügise saabudes avastatakse, et tegelikult selline uus elukorraldus siiski ei sobi ja nii need vaesed loomakesed peavarjuta jäävadki. Mulle meeldib aidata konkreetsete asjadega. Praegusel juhul siis toiduga.

Milline on sinu suhe loomadega?

Mul on alati kodus loomi olnud. Papagoi, kalad, küülik, hiir. Praegu rõõmustavad mind nii kass kui ka koer. Armastan neid väga ja nad on meie täieõiguslikud perekonnaliikmed. Plaan on võtta juurde veel üks kass.

Juba üsna väiksena tõin koju koduta kasse ja andsin neile süüa. Praegu ma neid koju enam ei too, kuigi südames see lapsepõlve mina seda teha tahaks. Kui oleks võimalik, aitaksin ja annaksin kodu kõikidele loomadele, kes seda vajavad.

Sooviksin väga, et kõik inimesed hooliksid loomadest. Need, kellel nad juba on, kannaksid vastutust oma lemmikute eest. Aga need kellel, ei ole, kuid sooviksid, teeksid seda just läbi varjupaikade. Varjupaikades on palju loomi, kes kannatlikult ootavad oma perekonda.

Kampaania tulemused saab teada juba pühapäeva, 13. juuni hilisõhtul.