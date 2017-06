Põnev teada: kui suurt edumaad inimene vajab, et nende ohtlike loomade käest pääseda

Alljärgnevate arvutuste aluseks on eeldus, et inimene on võimeline läbima ühe kilomeetri kuue minuti jooksul ja samas tempos pidama vastu mitu kilomeetrit. Kõlab nagu tõsine sport, aga olles olukorras, kus tige loom taga ajab, tekib motivatsioon kiirust arendada küll.

Lõgismadu

Tippkiirus: 4,8 kilomeetrit tunnis

Suudab kiirust hoida: 400 meetrit

Vajaminev edumaa: pole vajadust

Kui sa just roomajale saba peale ei astu, siis on võimalik siugu kergesti edestada.

Alligaator

Tippkiirus: umbes 18 kilomeetrit tunnis

Suudab kiirust hoida: 16 meetrit

Vajaminev edumaa: üks meeter

See, et alligaatori eest põgenedes ei tohi teha risti-rästi põikeid, on müüt! Ainult jookse!

Tiiger

Tippkiirus: 56 kilomeetrit tunnis

Suudab kiirust hoida: 32 meetrit

Vajaminev edumaa: 23 meetrit

Tiigrid on siin nimekirjas ühed kõige kiiremad jooksjad, aga loomult on nad pigem varitsejad ja lõpetavad kiiresti tagaajamise. Parem on ennast nende vaateväljast siiski eemal hoida.

Lõvi

Tippkiirus: 48 kilomeetrit tunnis

Suudab kiirust hoida: 48 meetrit

Vajaminev edumaa: 32 meetrit

Lõvid on veidi püsivamad jooksjad kui tiigrid, kuid tasub olla hoolikas, sest nad peavad jahti grupina. Silmas tasub pidada grupi juhtivat lõvi - kui tema eest ära saab, võib ülejäänute osas muretu olla.

Elevant

Tippkiirus: 32 kilomeetrit tunnis

Suudab kiirust hoida: 100 meetrit

Vajaminev edumaa: 50 meetrit

Vaieldakse, kas elevandid suudavad tegelikult joosta, sest keegi ole kunagi täheldanud, et kõik nende neli jalga oleks korraga maast lahti. Sellest hoolimata ei tahaks keegi olla isaelevandist 50-meetri raadiuses, kui tal tekib mõte seisja suunas jooksu pista.

Šimpans

Tippkiirus: 40 kilomeetrit tunnis

Suudab kiirust hoida: 100 meetrit

Vajaminev edumaa: 60 meetrit

Uskumatu, et šimpansid suudavad üldse nii kiired jooksjad olla. Isegi maailma kiireim jooksja, Usain Bolt ei saa end šimpansi kõrval kindlana tunda.

Tapjamesilased

Tippkiirus: 19 kilomeetrit tunnis

Suudab kiirust hoida: 400 meetrit

Vajaminev edumaa: 67 meetrit

Nad suudavad ohvrit jälitades olla sihikindlamad kui tavalised meemesilased.

Komodo varaan

Tippkiirus: umbes 20 kilomeetrit tunnis

Suudab kiirust hoida: 400 meetrit

Vajaminev edumaa: 77 meetrit

Nad ei ole mürgised, nagu arvatakse, kuid parem on eemale hoida.

Ninasarvik

Tippkiirus: 56 kilomeetrit tunnis

Suudab kiirust hoida: 100 meetrit

Vajaminev edumaa: 71 meetrit

Kui valida kas taga ajab ninsarvik või tapjamesilased, tasub valida pigem viimased.

Jõehobu

Tippkiirus: 48 kilomeetrit tunnis

Suudab kiirust hoida: 200 meetrit

Vajaminev edumaa: 133 meetrit

Jõehobud on üsna väledad loomad. Nad on küll taimetoidulised, aga tapavad siiski rohkem kui 2000 inimest aastas.

Gepard

Tippkiirus: 113 kilomeetrit tunnis

Suudab kiirust hoida: 400 meetrit

Vajaminev edumaa: 343 meetrit

Selle aja jooksul, mil gepard läbib 400 meetrit, suudab inimene joosta 57. Nad on nimekirjas kõige kiiremad loomad, aga pole kõige ohtlikumad.

Jääkaru

Tippkiirus: 32 kilomeetrit tunnis

Suudab hoida kiirust: 1,6 kilomeetrit

Vajaminev edumaa: 805 meetrit

Pontsakate jääkarude juures on hea see, et nad on juba eemalt hästi märgatavad.

Metssiga

Tippkiirus: 48 kilomeetrit tunnis

Suudab kiirust hoida: 1,6 kilomeetrit

Vajaminev edumaa: 1073 meetrit

Metssiga suudab väga kiiresti joosta, kuid nendest tasub siiski eemale hoida, sest loom võib muljetavaldava kaalunumbri (tervelt 270 kilo) ja kihvade abil palju korda saata.

Pruunkaru

Tippkiirus: 48 kilomeetrit tunnis

Suudab kiirust hoida: 3 kilomeetrit

Vajaminev edumaa: 2146 meetrit

