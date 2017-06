Video: vaata Islandi nunnude kassipoegade tegemisi jälgivat tõsielusaadet

Kui «Keeping Up with the Kardashians» on kuulsusetaevasse lennutanud Kardashian-Jennerite suguvõsa eesotsas Kim Kardashiani ja tema õdedega, siis kassipoegade tembutusi kajastava tõsielusaate eesmärk on mitte kuulsuse teenimine, vaid tõsta inimeste teadlikkust kodutute kasside probleemi osas, kirjutab Bored Panda.

Tõsielusaate peategelasteks on neli kassipoega - Guðni, Stub, Bríet ja Ronja, kes elavas neile spetsiaalselt meisterdatud kassimajas. Kassipojad leiti kodutuna Reykjavikist ja igaühel neist on omapärane ja omanäoline iseloom.

Guðni on vigurivänt, kes pidevalt oma õdesid ja vendi kiusab, Stub on vapper ja üritab olla neljaliikmelise lustaka grupi juht, Bríet on veidi reserveeritud, aga väga sihikindel. Ronja on võitlejahingega ja grupi väike pesamuna.

Programmi idee taga on kohalik uudistesait Nútíminn ja selle eesmärk on tõsta teadlikkust kodutute kasside probleemi osas ning aidata hüljatud kiisudel kodud leida.

Saate otsepilti on võimalik jälgida siin: