Südantlõhestav video: truu koerake ootas kolm aastat oma perenaise naasmist

Kolm aastat perenaise kojutulekut kannatlikult oodanud koerake Fu Shi sattus hiljuti meedia tähelepanu alla ning tema lugu on paljudel inimestel meele härdaks teinud, kirjutab Daily Mail.

Fu Shi jäi üksinda, kui tema perenaine kolm aastat tagasi hooldekodusse viidi. Naisel oli olnud ajuverejooks ning ta kannatas ka Alzheimeri tõve all. Naise adopteeritud endine tänavakoer jäi taas üksinda, lausa kolmeks pikaks aastaks perenaist ootama, teadmata, et viimane enam kunagi koju ei naase.

Naabrid teatasid, et koerakest oli näha iga päev eaka omaniku maja juures. Ööd veetis koer aga majas ning jäi ellu tänu sellele, et naabritel temast kahju hakkas ja nad loomale toitu tõid.

Viimaks kutsuti kutsuti kohale loomi abistava organisatsiooni esindajad, kes tegid kindlaks, et Fu Shi on kaheksa-aastane ning et ta ka kannatab parasiitide käes. Fu Shi sai ravi ning õnneks peale loo meediasse jõudmist ka uue pere, kes andis talle ka uue nime - Sky.

