Päevakäpp: suur lastesõber Barsik ootab kodupakkumisi

Esialgu tundub Barsik veidi tagasihoidlik, aga piisab ühest puudutusest, et Barsik hakkaks mööda jalgu nühkima ning mõnust nurruma. Barsik on üsna suur ja valge kasukaga, kus leidub ka mõni tumedam laiguke, kuid kõige uhkem on tema saba - see on üleni must!

Barsik on kiibitud, vaktsineeritud, saanud parasiiditõrje ja kastreeritud.

Kui sinu kodust on puudu just selline väike hellik, siis saada talle kiri aadressil: info@pesaleidja.ee

