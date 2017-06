Olulised põhjused, miks kassid väldivad veekausist joomist

Nad kuulevad vee jooksmist

Kassidel on väga hea kuulmismeel, aga veekauss seisab vaikselt nurgas ja ei ärata tähelepanu. Seevastu kraanist tilkuva vee heli on põnev ja kutsuv. Kass teab instinktiivselt, et voolav vesi on värskem ja seda on ohutum juua. Pealegi pakub käpaga tilkade püüdmine meelelahutust.

Nad saavad vett toidust

Metsikud kassid, kes ise oma saagi püüavad, täiendavad organismi veevaru ära söödud saaklooma arvelt. Sama on ka tubaste kassidega, kelle organism saab vett näiteks konservidest ja kelle veetarbimise vajadus seetõttu väheneb. See muidugi ei tähenda, et veekauss ei peaks alati käepärast olema.

Kauss asetseb vales kohas

Peredes, kus on mitu kassi, kes ei ole omavahel veel väga heades suhtes, võib üks kass loobuda joomast kartuses, et teine talle selja tagant ligi hiilib ja plaanib rünnata. Sellisel juhul tasuks veekauss asetada kohta, kus selline oht puudub.

Liiga väike kauss liiga pikkade vurrude jaoks

Kass võib ka siis jooginõust eemale hoida, kui kausi ääred tema tundlikke vurre segavad. Kui panete tähele, et kass kausist eemale hoiab või joomine on talle ebamugav, tasuks valida veidi laiema äärega kauss.

Kassid on valivad

Kass ei joo ka siis, kui kausis olev vesi on tema jaoks kas liiga kõrge või madala temperatuuriga. Kraanivees võib olla ka liiga palju fluori, mis kassile ei meeldi. Aga võib-olla asetseb veelauss toidunõule hoopis liiga lähedal?

Kindlasti peaks vett sageli vahetama - kass, nagu meiegi, eelistab alati värskust.

Loe veel: Armunud kass käib iga päev oma pruudil külas