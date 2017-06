Koerad tunnetavad, kui neid tüsstakse

Teadlasterühm eesotsas Jennifer Essleri, Friederike Range and Sarah Marshall-Pesciniga viisid läbi järgmise katse: koerad või hundid pandi kõrvuti aedikutesse, neil lasti vajutada signaalnuppu ning helisignaali järgselt said mõlemad loomad toidu, kirjutab Daily Mail.

Teadlased viisid läbi kahte sorti eksperimente: kvaliteedieksperiment ja eksperiment, kus üks loomadest ei saanud helisignaali peale üldse midagi.

Teadlased panid tähele, et kui loom jäi helisignaali peale toiduta või halvemat toitu kui tema puurinaaber, siis ei soovinud ta enam eksperimenti jätkata. Pettumust väljendasid nii koerad kui ka hundid.

Teadlased tegid tähelepaneku, et loomad olid samas nõus eksperimenti jätkama, kui neil ei olnud teist looma kõrval ja olid nõus isegi jätkama isegi siis, kui nad ei saanud preemiat koheselt. See näitab, et preemia mitte saamine ei olnud ainus põhjus, miks nad treeneriga koostöö lõpetasid. «Loom, kes toitu ei saanud, keeldus koostööst, sest teine koer sai toitu, aga tema ei saanud,» sõnas Friederike Range

Katse teinud teadlased märkasid, et hundid olid ebaõiglasele kohtlemisele tundlikumad kui koerad, nõudes koostöö jätkamiseks treenerilt rohkem pingutust.

Looma koht liigisiseses hierarhias oli teine faktor, mis nende käitumist mõjutas. Need loomad, kes on hirearhias kõrgemal positsioonil, pettusid kiiremini, sest nad ei olnud harjunud olukorraga, kus nad saavad midagi madalakvaliteedilist või üldse mitte midagi.

Peake ekspreimente uurijad hindasid, kas loomad suhtlesid naaberpuuris olnud ja parema kohtlemise osaks saanud loomaga või ekspreimendi läbiviijaga olukorras väljaspool testimise keskkonda. Ebbaõiglust tunnetanud hundid hoidsid inimesest eemale, koerad seda aga ei teinud.

Koerte võime ebaõiglust tunnetada ei ole teadlaste hinnangul inimeselt õpitud oskus, selle on nii koerad kui ka hundid pärinud ühiselt eelkäijalt.