Nutikad newyorklased leidsid lahenduse, kuidas koerad metroosse kaasa võtta

Transpordiameti poolt sätestatud nõue tähendab üldiselt seda, et omanik peab tagama, et koer ei häiriks kaasreisijaid, kirjutab Huffington Post.

My favorite picture EVER of someone bringing a dog "in a bag" on the subway pic.twitter.com/4PTUNofv68 — Pamela (@PamelasRageLove) June 7, 2017

Newyorklased on aga geniaalsed metrookasutajad ja lahendused, kuidas lemmikuga jätkuvalt allmaaraudteed kasutada, on kohati ülihumoorikad.

This dog chilling in a purse on the subway needs your attention. pic.twitter.com/jCtI4mTfgO — Adena Andrews (@adena_andrews) April 4, 2017

Nagu näha, mahuvad kotti ka suured koerad.

"Any dog brought onto the subway must fit into a bag" pic.twitter.com/40AcGou5K9 — Maggie Morgan (@MaggieMorgan8) March 10, 2017

Kotis võib päris mõnus olla.

That's a dog. In a bag. On the subway. pic.twitter.com/4hfqXuMCml — Steven Christoforou (@scchristoforou) November 3, 2016

... ja huvitav toimuvat jälgida.

Veel üks viisakas neljajalgne metroosõitja.