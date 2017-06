Päevakäpp: krapsakal Renel on lausa ämblikmehe oskused

Rene ongi nagu päris ämblikmees! Vähemalt tundub niimoodi Kasside turvakodu vabatahtlikele, sest kuidas muidu on võimalik, et Rene suudab põrandalt hüpata turvakodu kõige kõrgema kapi otsa?!

Muidugi üritab esialgu Rene ennast kapi otsas ämblikmehele kohaselt peita - seejuures muutuvad tema silmad suureks kui tõllarattad ja sageli vajub ka keel suust välja. Oh, kui see pisike teaks, et niimoodi ta end küll märkamatuks ei tee - hoopis vastupidi - ta on üliarmas!

Kuid ilmselt ei soovigi Rene ennast märkamatuks teha, turvakodus on ju äärmiselt oluline kõikide nurrumootorite seast silma paista ja inimeste südameid võluda.

Kui paimaias ja krapsakas Rene Sulle silma jäi, siis sellel on põhjus!

Saada talle kiri aadressil: info@kassideturvakodu.ee

