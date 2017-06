Lemmiku vanaduspõlv: nõuanded, kuidas käituda, kui koer on kurt ja pime

Vanaduspõlve veetvad koerad vägagi toredad kaaslased, kuid nad vajavad rohkem hoolt ja tähelepanu. Lemmikuga arvestades tuleb elu veidi ümber korraldada: anda talle rohkem aega väljapuhkamiseks, asendada tempokad mängud rahulikemaga ning vähendada jalutuskäikude kestust, kirjutab portaal Global Animal.

Kui koer on nägemise kaotanud ning tema kõrvakuulmine on tuhmunud, on temaga suhtlemiseks abiks järgmised nõuanded:

Ole ettevaatlik koera puudutades, kui ta magab. Väldi tema reite või keha tagaosa järsku paitamist, sest see võib koera, kelle meeled ei ole enam teravad, ehmatada ja panna arvama, et keegi võõras üritab talle ligi hiilida.

Kui pime koer on ärkvel, aga ei reageeri hüüdmisele, siis kasuta tema tähelepanu äratamiseks taskulampi. Samal ajal anna talle maiust ning peagi õpib pime koer sinu suunas pilgu pöörama, kui tema suunas valgust näidata.

Kui magavat koera paitades äratada, tuleks vältida tugevat survet, pigem silitada õrnalt kasukat ja oodata, kuni ta ärkab. Tasub olla järjekindel ja paitada koera iga kord samast kohast, sest niimoodi õpib ta aru saama, et see, kes teda äratab, on tema pereliige.

Eakad koerad, kellel on nägemine ja kuulmine tuhmunud, võivad olla vägagi head lõhnatundjad. Koera võib ka äratada hoides kätt tema nina juures. Tõenäoliselt tunneb ta peremehe lõhna ära ning ärkab.

Mida vanemaks koer saab, seda rohkem meenutab ta kassi, kes veedab suurema osa päevast magades. Kohanda oma tegutsemist vastavalt tema vajadustele, et tema kuldsed aastad oleks tore aeg teile mõlemale.

