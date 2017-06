Video: Tallinna loomaaia pisike ninasarvikupoeg näitab esimesi mänguoskusi

Videos on näha, kuidas loomake linasarvikukombeid õpib: põtkib peaga, teeb väikeseid hüppeid, mängib nagu loomalapsele kohane ja omandab emalt vajalikke teadmisi edaspidiseks eluks.

Äsja ilmavalgust näinud ninasarvikubeebi on oma vanemate, teravmokk-ninasarvikute Kigoma ja Kibibi esiklaps. Värsked vanemad elavad Tallinna loomaaias alates 2013. aasta aprillist, edukas paaritumine toimus 2016. aasta mätsis – seega kestis pikk pojaootus kokku 442 päeva. Vastsündinu sünnikaal on ligikaudu 40 kg ja kaugvaatluse järgi peaks tegu olema emase ninasarvikuga.

Loomaaia teatel on loomake kenasti jalgadel ja imeb piima. Kibibi on emarolliga harjunud, isa Kigoma tunneb end naaberpuuris hästi, aga ema-lapse juurde tal asja pole.

«Tegemist on kõige põhjapoolsema ninasarvikusünniga. Meile on see väga suur tunnustus, et maailmas nii haruldased loomad siin sigivad. Teravmokk-ninasarviku sünd on sündmus kogu maailma loomaaedade jaoks ja toetab selle ohustatud liigi säilimist. Tallinna loomaaed osaleb ka üleeuroopalises teravmokk-ninasarvikute paljundusprogrammis, mis määrab ära vastsündinu edasise liikumise paari aasta pärast järgmisesse elupaika,» sõnas Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran.

Aafrikas elava teravmokk-ninasarviku (Diceros bicornis) kolme alamliigi esindajaid on looduses alles üle 5000. Teravmokk-ninasarvikud on globaalse punase raamatu järgi maailmas äärmiselt ohustatud.